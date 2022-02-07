Basın Kartı Komisyonu yeni dönem basın kartı müracaatlarını değerlendirdi

Basın Kartı Komisyonu, yeni dönem toplantısında toplam 160 basın kartı müracaatını değerlendirerek, 13 kişiye Sürekli Basın Kartı, 9 kişiye ilk kez Sarı Basın Kartı verilmesine; 118 kişinin de Sarı Basın Kartı’nın yenilenmesine karar verdi.

Komisyonun toplantısında ayrıca, yeni basın kartlarının dijital kullanıma da uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Basın Kartı Komisyonu’nun yeni dönem basın kartı müracaatlarını değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Basın Kartı Komisyonu’nun 2022 yılı ilk dönem toplantısında, 13 kişiye Sürekli Basın Kartı verildi. Ayrıca, 9 kişi de ilk kez Sarı Basın Kartı almaya hak kazandı. “Basın Kartı Tüzüğü” çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu 118 kişinin Sarı Basın Kartı da yenilendi.

Basın Kartı Komisyonu toplantısı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğini temsilen Komisyon Başkanı Cenk Mutluyakalı başkanlığında, üyeler; Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ali Hançerli, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Dış Basın Birliğini temsilen Fevzi Tanpınar ve Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz’ın katılımıyla yapıldı. Kıdemli Komisyon Üyesi Erten Kasımoğlu, mazereti nedeniyle toplantıda yer alamadı.

Komisyon toplantısında toplam 160 müracaat değerlendirildi.

“YENİ BASIN KARTLARI DİJİTAL KULLANIMA DA UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK”

Basın Kartı Komisyonu, yeni basın kartlarının sunumuna, kartların dijital kullanıma da uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi sonrasında geçileceğini de açıkladı.

Sarı Basın Kartı sahipleri https://www.basinkarti.org/ web sitesinden ilan edildi ve güncellendi.

Basın Kartı Komisyonu Başkanı Cenk Mutluyakalı, başvuruları reddedilen kişilere bunun gerekçeleri ile bildirileceğini söylerken, kimi başvuruların ileri inceleme amacıyla sonuçlandırılmadığını ifade etti.

“BASIN KARTI TÜZÜĞÜ, ADANIN GÜNEYİNDE GÖREV YAPAN GAZETECİLERE BASIN KARTI VERİLMESİNE YANIT VERMEMEKTEDİR”

Adanın güneyinde görev yapan gazeteciler müracaatlarına yönelik geçmiş dönemde yaşanan bir tartışma olduğunu da belirten Mutluyakalı, Basın Kartı Tüzüğü’ne göre kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını belirtti, şunları söyledi:

“Basın Kartı Verilmesinde Aranan Koşulları anlatan Basın Kartı Tüzüğü’nün 2’nci bölüm 6. maddesine göre mensuplarına basın kartı verilecek basın yayın kuruluşlarının Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı direktörlerinin bulunması, ayrıca radyo ve televizyonların ise Yayın Yüksek Kurulu Başkanı tarafından onaylanması gerekmektedir.

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve 46/1988, 58/1988 Sayılı Enformasyon Dairesi Yasası’nın 5’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Tüzüğü bu nedenle adanın güneyinde görev yapan gazetecilere basın kartı verilmesine yanıt vermemektedir; söz konusu meslektaşlarımız, basın kartlarını, görev yerlerinin tescilli bulunduğu organizasyon kapsamında alabilmektedir.”

“Basın Kartı Komisyonu’nun Kuzey Kıbrıs’ta basın kartı müracaatlarını meslek örgütü temsilcilerinin katılımı, açık ilan ve müracaatla, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve bunu şeffaflıkla paylaşan tek otorite” olduğu belirten açıklamada, Komisyon’un Basın Kartı’nın “seviyesinin yükseltilmesi için çabalarını ileriye taşıyacağı” kaydedildi.

Açıklamada, “Gazetecik değerleri açısından tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz haber takibi ve davetlerinde Sarı Basın Kartı’nı gözetmeleridir” ifadelerine de yer verildi.