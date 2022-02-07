BKP Genel Başkanı İzzet İzcan “Maraş’a karşılık, Ercan ve Mağusa Limanı’nın açılması halkı rahatlatacaktır” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum tarafının güven yaratıcı önlemler adı altında, Maraş, Ercan Hava Limanı ve Mağusa Limanı’nı kapsayacak öneriler sunmaya hazırlandığını belirterek, konunun ciddiyetle ele alınmasını istedi.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öneriler sunulmadan önerileri ret ettiğini ve iki devlet tanınmadan masaya oturmayacağını açıklaması, taksimci niyetini ortaya koymuştur” diyen İzzet İzcan, olayın, toplumdan bilerek gizlenmeye çalışıldığını belirtti.

Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’in, Maraş’ın tümünün vakıf malı olduğunu açıklamasının gerçek dışı olduğunu dile getiren İzzet İzcan, toplumun bilerek kandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Vakıflar İdaresi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu müracaat ve davalarına taraf kabul edilmesinin de ayni senaryonun parçası olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyayız” dedi.

“Ercan Hava Limanı’nın uluslararası uçuşlara açılması, Mağusa Limanı’nın üstünden serbest ticaretin başlaması, Kıbrıs Türk ekonomisine önemli bir rahatlama getireceği gibi, ambargoların kalkmasını sağlayacak ve halkı rahatlatacaktır” diyen İzzet İzcan, bunlara karşı çıkmanın, halka yapılacak en büyük bir kötülük olduğunu vurguladı.