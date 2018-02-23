Başbakan:Nüfus sayımı için 5 milyon TL kaynak!

Başbakan Tufan Erhürman basını bilgilendiriyor. Erhürman Başbakanlık olarak her hafta basını bilgilendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başbakan’ın açıklamlarından satır başları şöyle:

Erhürman: Doğalgaz konusunun muhatabı biziz. Kıbrıslı Türkler sürecin dışında bir unsur olarak görülemez. Hükümet olarak girişimlerimiz sürecek.

Erhürman: Nüfus sayımına ihtiyacımız var. Daha önce yapılan sayımdan bu yana değişiklik var. Özellikle belediyeler için önemli. “Bütçeye nüfus sayımı gerçekleştirilmesi için 5 buçuk milyon TL kaynak koyduk.”

Erhürman: Yorgancıoğlu Hükümeti’nden itibaren BRTK karşısındaki arazi park için ayrılmıştı. Adım attık, 1 milyon TL ödenek koyduk.

“Bütçedeki 83 milyon TL’lik artışın 65 milyon TL’lik kısmı TÜFE’de öngörülemeyen artıştan kaynaklanıyor. 11 milyon 825 bin TL’lik kısım ise revize sırasında yeni projelere ilişkin koyduğumuz kaynaktır”

“Belediyeler reformu bu dönemde yapılacaktır ve basın da bunun takipçisi olsun. Bunun başka yolu yoktur”

“Ek mesailer özellikle gümrük polis ve sağlıkta artıyor. Bu nedenle bu sorunu çözmek için insan kaynakları çalışması yapılacak gerekirse vardiyaya geçilecek”

“Şu ana kadar yapılan atamalarda hiçbir şekilde yeni müşavir yaratmadık.”

“Bertan Tokar ve Hasan Alicik Başbakanlık Müsteşarlığı’na, Özel Kalem’e Mustafa Ergüven, Başbakanlık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu atandı”

Başbakan Erhürman: Fazla mesainin yoğun olduğu gümrük, polis ve sağlıkta insan kaynağı çalışması yapılacak

Erhürman: Lefkoşa surlariçi ve Maraş uyuşturucu konusunda pilot bölge seçildi. Buralarda önleyici çalışmalar yapılacak

Erhürman: Cezaevi’ni ziyaret ettim. Çok ciddi iddialar, şikayetlerle karşılaştım. Şikayetler için ilgili kurul hemen devreye girecek