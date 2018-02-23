Anastasiades ateşle oynamaktan vazgeçip paylaşmalı

Doğu Akdeniz’de hidro-karbon krizi meselesi önümüzdeki dönemde belli ki gündemi daha çok meşgul edecek.

Tarafların bu meselede ortaya koydukları politikalardan ve pozisyonlardan geri adım atmaları beklenmiyor.

Yani bölgede ipler gerilmeye devam edecek.

Yükselecek olan tansiyonla birlikte ya ortaya bir çözüm fırsatı çıkacak, ya da kriz sıcak bir çatışma noktasına gelebilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bu durumun farkında…

Akıncı, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında bir dil kullanmaya özen gösteriyor.

Söylemlerinde saldırgan, karşı tarafı tehdit eden kullanmak yerine, aklı tetikleyici ifadeleri öne çıkarmayı tercih ediyor.

Böylece bölgenin içine sürüklenmekte olduğu kriz daha fazla büyümeden bir çıkış yolu bulunması yönünde bir tartışmanın başlamasına katkı koymaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı’nın belli ki hedefi, Rumlara bazı net mesajlar vermek.

Şöyle ki, Akıncı “Rumlar bizim haklarımızı da gasp ediyor, haklarımızı vermezlerse biz onlarla görüşmeyiz” yönünde mesajlar vermek yerine, Rum tarafına adada barış ve huzur içerisinde yaşamak için zenginliği ve idareyi Kıbrıslı Türklerle paylaşabileceklerini göstermelerinin en doğru yol olacağını söylüyor.

Akıncı kullandığı dille aslında Rum tarafını bu konuda akılcı davranmaya davet ediyor.

Denizde yaşanmakta olan gerilimin daha fazla tırmandırılmaması uyarılarında bulunuyor.

İtalyan ENİ Şirketi şu an itibarı ile bölgedeki gerilimin bir parçası olmamayı seçti.

Rum tarafında Başkan ve etrafındakiler ENI sürecinde yaşanan gelişmeleri doğru okumamakta direniyorlar.

Onlara göre “Bu iş daha bitmedi”.

Bu yaklaşım, yanlış bir yolda ilerleme konusunda ısrar edeceklerini gösteriyor.

Bu yolda büyük yanlışlar yapma ve bedeller ödeme durumunda kalabilecekler.

Eski Rum Dışişleri Bakanı Rolandis, Rum Lider Nikos Anastasiades’e gönderdiği mektubunda onu uyardı.

Türkiye’yi test etmekten vazgeçmeleri gerektiğini yazdı.

Mektubunda Yunanistan’ın Ege’de Türkiye’yi test etmekten her zaman kaçındığına işaret eden Rolandis, Türkiye’yi daha önce test ettikleri durumlarda ciddi bedeller ödediklerini de Anastasiades’e anımsattı.

“Daha önce de Türkiye’nin uyarılarını dikkate almadık ve macera aradık, sonuçta vatanımızın yarısını kaybettik” diyen Rolandis’in bu uyarılarını belli ki Rum Lider Anastasiades şimdiye kadar dikkate almadı.

Anastasiades’i şimdi de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı uyarıp, akıl yoluna gelmeye davet ediyor.

ENI olayından bir ders almadığı anlaşılan Rum Liderliği belli ki Exxon-Mobil ve ABD desteğine umudunu bağlamış durumda…

Yani maceraya devam etme niyetinde…

Ama öte tarafta da doğal kaynakları kendisine tek başına ikram etmeme konusunda kararlı olan Kuzey Kıbrıs ve Türkiye var.

Umalım, Anastasiades ateşle oyuna son versin ve adanın zenginlikleri ile idaresini diğer sahip Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olduğunu gösterecek adımlar atsın.

Bölgeyi bir ateş çemberine çevirmek yerine bir iş birliği havzasına çevirsin.

Bekleyip göreceğiz…