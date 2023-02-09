Başbakanlık: Kafilede bulunan bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Başbakanlık: Kafilede bulunan bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel’de kafilemizden bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel’de kafilemizden bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk çocuğumuzun cansız bedenine ulaşmış durumdayız. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir.
Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Tepki göster
Bayıldım
2
Bayıldım
Huzurlu
1
Huzurlu
Hahaha
6
Hahaha
Üzüldüm
19
Üzüldüm
Hayran Kaldım
1
Hayran Kaldım
Facia
16
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:AdıyamançocukdepremenkazGTMKöğrencivefat
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar