Başbakanlık: Kafilede bulunan bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldı

Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel’de kafilemizden bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk çocuğumuzun cansız bedenine ulaşmış durumdayız. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir.

Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.