AFAD: 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 914 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremlerin ardından 1052 artçı deprem meydana gelirken, SAKOM’dan alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 391 vatandaş hayatını kaybetti, 62 bin 914 vatandaş da yaralandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan 22 bin 277 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 5 bin 709.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 110 bin 571’e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 557 araç sevk edildi.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 17 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilirken, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 122 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirildi.

Afet Barınma Grubu Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ile, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 94 bin 744 Çadır ve 1 milyon 208 bin 305 battaniye sevk edildi. 73 bin 11 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet Beslenme Grubu Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı bölgeye sevk edildi.

Afet bölgesinde 2 milyon 999 bin 354 sıcak yemek, 685 bin 207 çorba, 4 milyon 560 bin 117 litre su, 2 milyon 790 bin 139 ekmek, 2 milyon 694 bin 543 ikramlık malzeme, 378 bin 652 içecek dağıtımı yapıldı.

Afet Psikosoyal Destek Grubu 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi. Bölgeye 1.502 personel ve 145 araç sevk edilmiş oldu.