Başbakanlık: Bir çocuğumuzun daha cansız bedenine ulaşıldı

Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında bir çocuğumuzun daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Ailesi, öğrencilerimizden Ali Akın’ın cansız bedenini teşhis ederken diğer 3 kişinin teşhis süreci devam ediyor.
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 11’e yükselmiştir.
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