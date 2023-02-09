Başbakanlık: Bir çocuğumuzun daha cansız bedenine ulaşıldı

Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında bir çocuğumuzun daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ailesi, öğrencilerimizden Ali Akın’ın cansız bedenini teşhis ederken diğer 3 kişinin teşhis süreci devam ediyor.

Adıyaman’da şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar ve Ali Akın aileleri tarafından teşhis edildi. Açıklama şöyle:



Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 11’e yükselmiştir.