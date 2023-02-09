Minraliköy’de kerpiç bina 2 aracın üzerine çöktü

Minreliköy’de bu akşam saat 20.30 sıralarında kerpiç bir bina 2 aracın üzerine çöktü.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre bu akşam saat 20.30 sıralarında, Minareliköy’de Sht Mehmet Eray Caddesi üzerinde bulunan ve daha önceden ambar olarak kullanılan kerpiçten mamul eski bir bina yıkılmıştır.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken söz konusu binanın yanında park halinde bulunan iki araç hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.