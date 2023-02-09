Başbakanlık: Bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık

Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel’de kafilemizden bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel’de kafilemizden bir çocuğumuzun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İsias Otel enkazında can kaybımız 4’e yükseldi.
Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz.
Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.
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