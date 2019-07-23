KıbrısManşet

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Maraş’ta incelemeler yaptı

23 Temmuz 2019

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Maraş’ta incelemelerde bulundu, Başbakan’la, Başbakan Yardımcısı’nın Maraş’taki incelemelerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.

Anımsanacağı üzere Hükümet bir süre önce Maraş’la ilgili envanter çalışması yapılması kararı almıştı. Başbakan’la, Başbakan Yardımcısı’nın Maraş’taki incelemelerinin bu çalışma ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan envanter çalışmaları için oluşturulan komisyonun da önümüzdeki günlerde Maraş’a giderek çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Denktaş: Bölgemizdeki sorunun çözümü diyalog ve işbirliğinden geçiyor

23 Temmuz 2019

Erhürman: Protokolde doğru bulmadığımız noktalar var

23 Temmuz 2019
Avrupa Birliğ, ABD

AB’den ABD’ye ticari misilleme

23 Temmuz 2019
polis

Filistinli gencin cesedine otopsi yapıldı

23 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı