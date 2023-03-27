Başbakan Üstel: 15 bin TL ile 55 bin TL arasında maaş alanlardan yüzde 2 kesinti yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, depremle ilgili kaynak yaratmaya yönelik hazırlanan ve bugün Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi planlanan Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Üstel, “Öngörümüz kesintiye 9 ay devam edilerek 1 milyar TL kaynak yaratılmasıdır” dedi.

Kesintilerin eğitime ve sağlığa harcanacağını vurgulayan Başbakan, 15 bin TL’den düşük maaş alanlardan kesinti yapılmayacağını söyledi.

Başbakan, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında maaş alanlardan yüzde 2; 75 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacağını, az alandan az, çok alandan çok kesinti yapılması prensibiyle hareket edildiğini ifade etti.

Maaşlarından kesinti yapılmasını istemeyenlerin dilekçe verebileceğini ifade eden Başbakan Üstel, “Öngörümüz kesintiye 9 ay devam edilerek 1 milyar TL kaynak yaratılmasıdır” dedi.

Üstel, “Birlik beraberlik içinde, yeni düzenlemelerle 2023 yılı içinde KKTC’yi daha güzel bir noktaya getireceğimize inanıyoruz” dedi.