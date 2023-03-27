Rum Sözcü Letimbiotis: Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz

Türk ve Yunan hükümetlerinin, Türkiye’nin Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeliğine, Yunanistan’ın da Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği’ne destek vermesi konusunda anlaşmalarından rahatsız olan Rum yönetiminden, “Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz” açıklaması geldi.

Haravgi’nin “Yunanistan ve Kıbrıs Hükümetlerinin Koordinasyonu Anlaşmazlıkla Başladı… Kıbrıs’ın Yeni Hükümetinin İlk Adımıyla Çatlak Meydana Geldi” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Türk-Yunan anlaşmasının haftalık Simerini’nin dünkü sayısında manşette yer bulması üzerine Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “Yunanistan’ın Türkiye’nin adaylığını desteklemesi bizi hiçbir şekilde bağlamaz” diyerek anlaşmazlığı teyit etti.

Simerini’nin haberini yorumlarken Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile Yunanistan’ın ilişkilerinde şekillenen ortamın olumlu değerlendirildiğini hatırlatan Letimbiotis, Rum yönetiminin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye ziyareti sırasında varılan iki ülkenin birbirinin adaylığını desteklemesi anlaşması hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

-“Türkiye’nin adaylığını kesinlikle destekleyemeyiz”

Letimbiotis, “Kıbrıs olarak Yunanistan’ın kararı bizi hiçbir şekilde bağlamaz, Türkiye’nin adaylığını kesinlikle destekleyemeyiz. Kıbrıs olarak seçeneklerimizi ve bunların belirlenen zamana kadar nasıl şekilleneceğini inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rum yönetimi ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin “sıkı ve mükemmel olduğunu” savunan Letimbiotis, Rum-Yunan hükümetlerinin en üst hedefinin Kıbrıs sorununun Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa müktesebatına uygun iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü devam ettiğini” söyledi.

-“Anastasiadis’in Miçotakis’e ağır ithamlarının ardından geldi”

Estia” isimli Yunan gazetesinin geçen cumartesi eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i ABD’nin, Rum yönetiminin sondaj yapmaması politikasını ileri götürmekle itham ettiğine dair haberinin ardından Simerini’nin dün attığı manşetin Rum ve Yunan hükümetlerinin Türkiye ile ilgili konulardaki anlaşmazlığını açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Bu anlaşmazlığı Rum sözcünün de teyit etmesi ise Rum yönetimi ile Yunanistan’ın tezleri arasındaki anlaşmazlığın boyutunun daha derin olabileceği kaygısını uyandırdığı vurgulandı.

-“Kıbrıs sorunundaki Rum hareketlerine destekleyici de çalışabilir”

Fileleftheros ise “Destekleyici de Çalışır” başlıklı haberinde, Türk-Yunan ilişkilerindeki yeni ortamın Rum yönetiminin Kıbrıs sorunundaki hareketlerine olumlu katkı yapabileceğini yazdı.

“Kıbrıs sorunu unsurunun Türkiye ile Yunanistan arasında gelişmekte olan yeni ilişkide oynayacak rolü var. Lefkoşa açısından Nikos Hristodulidis’in AB yönündeki çabalarını olumlu etkileyebilir” ifadesine yer verilen haberde, “geniş bölgede olumlu bir ortam yaratılmasının Kıbrıs sorununa da yardımcı olabileceği ve yeni Rum hükümetinin gelişmeyi bu bakış açısıyla okuduğu” kanaati ortaya konuldu.

Gazete Türkiye ile Yunanistan’ın dolaylı yoldan kendi olumlu ajandalarını ileri götürürken Rum yönetiminin de kendi ajandası olduğunu yazdı, “Kıbrıs sorunu anahtar konumda olmaya devam ediyor, kararları etkiliyor ve gelişmelerden etkileniyor” ifadesine yer verdi.

Gazete, “To Vima” isimli Yunan gazetesinin dünkü sayısında Türkiye ile Yunanistan’ın aralarında yıkılan güveni bir kez daha oluşturmaya çalışıyor göründüklerini belirterek şu ifadelere yer verdiğini aktardı:

“Bir sükûnet moratoryumunun, raydan çıkmaması için Kıbrıs sorununu da içermesi gerekir. Atina’nın kazanması gereken bahis, müzakerelerin başlatılması düzeyinde olmasa bile en azından meydan okumalardan kaçınılmasıdır. Atina ve Ankara’daki seçimler de ajandayı değiştirebilecek bir değişken unsurdur.”

Haberin devamında Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in “Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz” diyerek IMO konusunda Yunanistan’la birlikte hareket etmeyecekleri açıklamasını aktardı.

Alithia haberi, “Yunanistan’ın IMO’da Türkiye’yi Destekleme Kararı Bizi Bağlamaz… Letimbiotis: Türk-Yunan İlişkilerinin İyileşmesi Olumlu Gelişme Olarak Değerlendiriliyor” ve Politis “Yunanistan Bizi Bağlamaz” başlığıyla aktardı.