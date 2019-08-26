Kıbrıs

Başbakan Tatar Muş’ta…

26 Ağustos 2019

Başbakan Ersin Tatar, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş’a gitti. 

Dün gittiği Konya’da temas ve incelemelerde bulunan “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor” konulu konferans veren Başbakan Tatar, bu sabah geçtiği Muş’ta, Ahlat’ta ve Malazgirt’te anma etkinliklerine katılacak.

Okçular Vakfı’nın davetlisi olan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş’ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerinin konukları arasında yer alacak.

Tatar ve beraberindeki heyet, özel charter uçuşla bu akşam KKTC’ye dönecek. Tatar’ın saat 20.00 civarında ülkede olması bekleniyor.

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