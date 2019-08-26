Kıbrıs

Başbakan Tatar Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti

26 Ağustos 2019

Başbakan Ersin Tatar, Konya’da Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

Tatar, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya’da, Mevlana Kültür Merkezi’nde “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor” konulu konferans verdi.

Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, Hazreti Mevlana’nın sandukasının başında dua etti.

Tatar’a burada, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Konya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar’a, Toprak ve Yarar tarafından Mesnevi hediye edildi.

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