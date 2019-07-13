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Başbakan Tatar, Katırcı Ailesi’nin yakınlarını ziyaret etti

13 Temmuz 2019

Başbakan Ersin Tatar, Kaplıca bölgesinde dün yaşanan boğulma olayında yaşamını yitiren Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

BRT’nin haberine göre, Başbakan Tatar, çok büyük bir acı yaşandığına işaret ederek, ülkenin adeta yas halinde olduğunu belirtti.

Katırcı ailesinin kurtulan tek ferdi 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın bundan böyle kendi çocukları olduğunu söyleyen Tatar, hükümet olarak tüm yardımların yapılacağını, sorumluluğun üstlenileceğini belirtti.
Tatar, “belli ki sahillerde belki havaların, iklimin de değişmesiyle acayip şeyler olmaktadır. Akıntılar, dalgalar, eskiden bu kadar vahim durumlar olmuyordu” diyerek bundan sonrası için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Tatar, can kurtaranın olduğu sahillerin tercih edilmesi ve dalgalıyken denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

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