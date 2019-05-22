Başbakan Tatar, görevi Erhürman’dan devraldı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık makam odasında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı karşılayarak, kısa bir süre baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından Erhürman Başbakanlık görevini UBP Genel Başkanı Tatar’a devrederek Başbakanlık Binası’ndan ayrıldı.
TATAR: “TEMENNİM, HÜKÜMETİN ORTALAMADAN UZUN BİR ÖMRÜ OLMASI”
Devir teslimin ardından ‘Başbakan’ sıfatıyla konuşan Ersin Tatar, “Mecliste de onayladıktan sonra şimdi sırada eski Başbakan Sayın Tufan Erhürman’a gelip görevi devralmaktır. Yeni hükümetin hayırlı olmasını diliyorum. Temennim hükümetin ortalamadan biraz daha uzun bir ömrünün olması. Sayın Ana Muhalefet Genel Başkanı Erhürman’a da çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için özel bir gün. Her gün insan başbakanlık görevi almaz. Yeniden herkese yürekten teşekkür ederim” dedi.
ERHÜRMAN: “SIRF MUHALEFET OLSUN DİYE MUHALEFET YAPMAYACAĞIZ”
Başbakan Ersin Tatar’ın ardından ‘Ana Muhalefet’ lideri sıfatıyla konuşan Tufan Erhürman, “Ben de hoş geldiniz diyorum Sayın Başbakan Ersin Tatar. Öncelikle tüm kamu personeline de basın mensuplarına halkımıza da teşekkür ediyorum. Görevi devretmek adına buradayız. Hayırlı olmasını diliyorum. Zor bir dönemi geride bıraktık, önümüzde de zor bir dönem var. Bu saatten sonra ana muhalefet görevini üsteleneceğiz. Yapıcı bir muhalefet üstlenip, hükümete destek vereceğiz. Sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmayacağız” şeklinde konuştu.
Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu listesini
aşağıdaki gibidir:
Başbakan Ersin Tatar
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
Turizm Bakanı Ünal Üstel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu
Sağlık Bakanı Ali Pilli