Başbakan Tatar, görevi Erhürman’dan devraldı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık makam odasında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı karşılayarak, kısa bir süre baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından Erhürman Başbakanlık görevini UBP Genel Başkanı Tatar’a devrederek Başbakanlık Binası’ndan ayrıldı.

TATAR: “TEMENNİM, HÜKÜMETİN ORTALAMADAN UZUN BİR ÖMRÜ OLMASI”

Devir teslimin ardından ‘Başbakan’ sıfatıyla konuşan Ersin Tatar, “Mecliste de onayladıktan sonra şimdi sırada eski Başbakan Sayın Tufan Erhürman’a gelip görevi devralmaktır. Yeni hükümetin hayırlı olmasını diliyorum. Temennim hükümetin ortalamadan biraz daha uzun bir ömrünün olması. Sayın Ana Muhalefet Genel Başkanı Erhürman’a da çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için özel bir gün. Her gün insan başbakanlık görevi almaz. Yeniden herkese yürekten teşekkür ederim” dedi.

ERHÜRMAN: “SIRF MUHALEFET OLSUN DİYE MUHALEFET YAPMAYACAĞIZ”

Başbakan Ersin Tatar’ın ardından ‘Ana Muhalefet’ lideri sıfatıyla konuşan Tufan Erhürman, “Ben de hoş geldiniz diyorum Sayın Başbakan Ersin Tatar. Öncelikle tüm kamu personeline de basın mensuplarına halkımıza da teşekkür ediyorum. Görevi devretmek adına buradayız. Hayırlı olmasını diliyorum. Zor bir dönemi geride bıraktık, önümüzde de zor bir dönem var. Bu saatten sonra ana muhalefet görevini üsteleneceğiz. Yapıcı bir muhalefet üstlenip, hükümete destek vereceğiz. Sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmayacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu listesini

aşağıdaki gibidir:

Başbakan Ersin Tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz

Turizm Bakanı Ünal Üstel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı Ali Pilli