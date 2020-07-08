Kıbrıs

Başbakan Tatar, eylem yapan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyelerinin yanına giderek görüştü

8 Temmuz 2020
Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, eylem, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Genel Koordinatör Hürrem Tulga, eylemciler

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık önünde  eylem yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyesi,  Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği üyelerinin yanına giderek sorunları dinledi.

Başbakan Tatar, Başbakanlık önünde bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ve Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın da aralarında yer aldığı eylemcilerle görüştü.

Mahmut Kanber görüşmede Başbakan Tatar ‘a sorunlarını ve taleplerini  aktardı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

8 Temmuz 2020
Photo of Evrensel Hasta Hakları Derneği’nde yeni dönem

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nde yeni dönem

8 Temmuz 2020
Photo of Koopbank’tan Hatıra Ormanı Projesi

Koopbank’tan Hatıra Ormanı Projesi

8 Temmuz 2020
Photo of Mustafa Aktuğ: Üstel ile yüzleşmeye hazırım

Mustafa Aktuğ: Üstel ile yüzleşmeye hazırım

8 Temmuz 2020
Photo of YDP MYK kurultay tarihini belirledi

YDP MYK kurultay tarihini belirledi

8 Temmuz 2020
Photo of Ünal Üstel Kudret Özersay’ı suçladı

Ünal Üstel Kudret Özersay’ı suçladı

8 Temmuz 2020
Photo of LTB’de yeni Covid-19 tedbirleri görüşüldü

LTB’de yeni Covid-19 tedbirleri görüşüldü

8 Temmuz 2020
Photo of Mağusa’da narkotik operasyonu

Mağusa’da narkotik operasyonu

8 Temmuz 2020
Photo of Muhaceret işlemi yapmadan KKTC’ye giriş yaptı, tutuklandı

Muhaceret işlemi yapmadan KKTC’ye giriş yaptı, tutuklandı

8 Temmuz 2020
Photo of Hasan Artuner hayatını kaybetti

Hasan Artuner hayatını kaybetti

8 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı