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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: İngiltere’den uçuşlar 16 Temmuz’dan itibaren başlayabilecek

8 Temmuz 2020
İngiltere, PCR, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst  Komitesi toplantısı kararları açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada; İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceği öngörülmektedir.

16 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den adaya gelecek kişiler ülkeden çıkmadan en az üç en fazla beş gün önce PCR testi yaptırarak, negatif PCR sonucu ile adaya girebilecekler.  Girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınacaklardır . Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.


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