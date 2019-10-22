Kıbrıs

Başbakan Tatar Anamur’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

22 Ekim 2019

Başbakan Ersin Tatar, Anamur’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı. 

Başbakan Tatar’a Anamur temasları sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik edecek.

Başbakan Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak “6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı”na katılmak ve açılışı yapmak üzere Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte saat 18.35’de Ercan’dan Adana’ya hareket etti.

Tatar, oradan da karayolu ile Anamur’a geçecek.

Başbakan Ersin Tatar, yarın başlayacağı Anamur temasları çerçevesinde KKTC Su Temin Projesi kapsamında yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik santralinde de incelemelerde bulunacak.

6.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek olan Başbakan Ersin Tatar, yarın aşkam 19.55 uçağıyla Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Adana’dan yurda dönecek.

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