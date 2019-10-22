Oğuz, daha verimli koyun ırkları yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Devlet Üretme Çiftliklerinde daha çok süt veren koyun ırkları yetiştirileceğini, projedeki sıkıntılar çözülür çözülmez Çiftlikteki çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz, TV Güneş’te katıldığı “Parantez” programında, Devlet Üretme Çiftliklerinde daha çok süt veren damızlık koyun ırkları yetiştirileceğini, “150 dönümlük alanla ilgili projenin tamamlandığını, küçük sıkıntıların olduğunu ve çözdükleri anda yapımına başlayacaklarını” ifade etti.

“AMACIMIZ SAĞLIKLI HAYVANLARIN YETİŞMESİ”

Oğuz, “Amacımız toplum sağlığı açısından sağlıklı hayvanların yetişmesi ve hayvanlardan daha fazla verim alınması. Üreticinin de geliri artsın” dedi.

Hibe hayvan ile ilgili sorulan bir soruya Bakan Oğuz, faiz destek kredilerinin olabileceğini, faizsiz yem verebileceklerini, hibe etmenin zor olduğunu söyledi.

“CYPFRUVEX 12 AY AKTİF OLSUN”

CYPRUVEX ile ilgili de konuşan Dursun Oğuz, “Narenciye olmazsa olmaz, Cypruvex devlet teşekkülü olarak fiyatları belirlesin, hepsini almak zorunda değil. Cypruvex’e herkes sahip çıkmak zorunda. Eğer olmazsa, yarın kaderi başkaları belirleyecek” dedi.

CYPFRUVEX’in 12 ay aktif hale gelmesi gerektiğini belirten Oğuz, “CYPFRUVEX, narenciye varken çalışsın, sonra kapatmasın. Nar, muz, patates, vs var…o bölgedeki ürünleri pazarlayacak durum olur. Burada herkes kazanır. Mali durumu kötü ama kaybetme lüksümüz yok. Hep beraber sahiplenecek bir formül bulalım. Biz hükümet olarak ciddiyiz. Hükümetimiz de önem veriyor. Niyetimiz yelpazeyi geliştirerek 12 ay aktif hale getirmek, ama bugün yürüyecek durumda olmadığı için bazı radikal kararlar almak zorundayız” dedi.