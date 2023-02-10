Barolar Birliği: Enkazdan ivedi olarak ve doğru usülde numune alınması hayati öneme sahip - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Barolar Birliği: Enkazdan ivedi olarak ve doğru usülde numune alınması hayati öneme sahip

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, yaşanılan facianın sorumlularından yargı önünde hesap sorulması gerektiğine dikkat çekerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Yapılan açıklama şöyle;

Yurttaşlarımızda haklı olarak bu facianın sorumlularından yargı önünde hesap sorulması, bu acı ölümlerde payı olan hiç kimsenin cezasız kalmaması beklentisi vardır. Kendimizi oluşan bu beklentinin doğrudan muhatabı olarak görüyoruz.


Az önce, Türkiye’de bu konuda suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlatmış olan Türkiye Barolar Birliği’nin Başkanı Av. Erinç Sağkan ile görüştüm. Yargısal sürecin başlatılması ve takibinde bize ve yakınlarını, evlatlarını kaybeden ailelerimize T.B.B. tarafından her türlü hukuki destek verilecek ve tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde yargısal süreçte doğru adımların atılmasını sağlayacağız.

Aynı şekilde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da TMMOB ile, enkaz alanından numune alınması ve bilirkişilik süreci ile işbirliği içerisinde hareket etmek üzere temas kurmuştur.

Enkazın ve/veya emarelerin yok edilmesi endişesine karşı, enkazdan ivedi olarak ve doğru usülde numune alınması hayati önemde olduğundan, Türkiye’deki muhataplarımıza ilaveten Kıbrıs’tan teknik bir heyetin numune alıp, Kıbrıs’a da getirmesi için şu anda gerekli çalışma ve girişimleri yapmaktayız.

Kaybettiğimiz canların hakkını ne pahasına olursa olsun sonuna kadar arayacağız.

 

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