Barçın Boğaç, AB projesi kamu spotu filmine yönetmenlik yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç, Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen proje için ‘Gönüllülük’ temalı kamu spotunun yönetmenliğini yaptı. Avrupa Birliği, LEAD (Learn, Experience, Apply and Develop) Projesi kapsamında, gönüllü olmanın bireysel ve toplumsal açıdan önemini belirten ve bu yönde toplumda bir farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan kamu spotu, yerel televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarında izleyici ile buluştu. Kıbrıslı Yönetmen ve Akademisyen Barçın Boğaç’ın senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini üstlendiği kamu spotunun gerek oyuncu kadrosu gerekse prodüksiyon ekibinde DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri çeşitli rol ve görevler üstlenirken, daha birçok ‘gönüllü’ kişi filmin yapım aşamasına büyük destek verdi.

“Herkese Tam Bir Gönüllülük Deneyimi ve Pratiği Sağladı”

Kamu spotunun senaryosunu yazarken, özellikle günlük hayatın getirdiği telaş, koşuşturma ve rutinlerin içerisinde, bir çoğumuzun hem kendimizi hem de yaşadığımız çevredeki değerleri ihmal edebildiğimize değinen Boğaç, “Gündelik hayatın yoğunluğundan ve rutininden bazen uzaklaşıp, öncelikle kendimizi, sonra çevremizi ve çevremizdekileri dinleyip, sevgi alıp sevgi vermeliyiz” şeklinde konuştu. Özelde bireyin kendisinin, genelde ise bir toplumun ancak bu şekilde sağlıklı ve mutlu bir varoluş gerçekleştirebileceğine inandığını belirten Boğaç “Gönüllü faaliyetlere katılmak, bu yönde ruhumuzu besleyen en etkili yöntemlerden biridir” açıklamasını yaptı.

Boğaç, “Etrafımızdaki insanlar ve hayvanlar kadar, yüzdüğümüz deniz, yürüdüğümüz sokak, yaşadığımız şehre kadar bizimle yaşayan her olguya sevgiyle yaklaşmalı ve bir çıkar, bir karşılık beklemeden, gönüllü faaliyetlere katılarak kendi iç huzurumuza katkı sağlayabileceğimiz gibi, hayatımızda var olanları da güzelleştirebiliriz. Bu yönde kamu spotu çekimlerine katılan herkes de tam bir özveri, uyum ve neşe içerisinde filme katı sağladı” şeklinde konuştu.

“Hyperlapse Tekniği İle Çekilmiş İlk Kamu Spotu”

Sadece içerik değil, kamu spotunun prodüksiyon açısından da önemini belirten Barçın Boğaç, filmin Kıbrıs’ta Hyperlapse tekniği kullanılarak çekilen ilk kamu spotu olduğuna dikkat çekti. DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde ‘Işığın Temelleri’, ‘Ses Yapımı’, ‘Yaratıcı Video’, ‘Yaratıcı Montaj’ vb. dersler veren Boğaç, filmde ayrıca timelapse ve maskeleme gibi birçok yapım ve yapım sonrası tekniklerin de kullanıldığı ifade etti. Kamu spotu tam 19 farklı mekânda çekilerek görsel zenginliği arttırmasının yanında, 16 kişi filmde rol aldı ve 28 kişi set ekibinde görev yaptı. Birçok yönden film süreci, bölüm öğrencileri için ayrıca büyük bir deneyim fırsatı sundu.