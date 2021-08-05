Barcelona’da bir devrin sonu! Lionel Messi’yle yollar ayrıldı

Barcelona’da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

“”BARCELONA, LEO MESSI İLE SÖZLEŞME YENİLEYEMEMEKTEDİR”

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, “Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir” ifadelerine yer verildi.