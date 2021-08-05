Yaklaşık İki yıldır devam eden “İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” projesi tamamlandı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğinde Avrupa Birliği finansmanlığında yürütülen projeye ilişkin sonuçlar düzenlenen etkinlikle paylaşıldı.

Lefkoşa’daki Barolar Birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk konuşmayı yapan Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan insan ticareti mağdurları konusunda iki yılda paydaşı olunan COMMIT projesi sayesinde mükemmel bir işbirliği ağı oluşturulduğunu kaydetti.

Mücadelenin devam edeceğini belirten Türkdoğan, proje çerçevesinde çeşitli etkinliklerin yanı sıra adli yardım ve destek için ihbar hattı ve adli yardım mekanizmasının kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Proje süresince insan ticareti mağduru 300’e yakın vaka ile temasa geçildiğini belirten Türkdoğan, “Bu kişiler içerisinde sadece 3 tanesinin vatandaş olduğunu, diğer tümünün ise yabancı kişiler olduğunu ve büyük kısmının yasal izin sıkıntısı yaşadığını aktardı.

Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı da, projesi çerçevesinde insan ticareti sorunun bugün artık kabul görmeye başladığını belirterek, yasal düzenlemelere ilişkin bilgi aktardı.

Esendağlı, projenin uygulama sürecinde, pandemi koşularına karşın insan ticareti ile mücadeleye dair çok umut veren gelişmeler yaşandığını belirtti.

Avukat Sevilay Yıldırımer de Lefkoşa’da 220, Girne’de 23 Güzelyurt’ta 2, Mağusa’da 4 ve İskele 6 ve bölgesi bilinmeyen 6 mağdur ile temasa geçebildiklerini belirtti.

Etkinliğe katılamayan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Program Müdürü Emillie Crozet adına Çiğdem Aksu da projenin son iki yılda insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin yasal çerçeveyi insan hakları, Avrupa ve uluslararası standartlar doğrultusunda başarılı bir şekilde geliştirildiğini ifade etti.