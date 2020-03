Barbie, rol model olarak Türkiye’den Sümeyye Boyacı’yı seçti

Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının ‘hayali duvarları’nı ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor. 2020 yılının Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

2015 yılından bu yana çeşitli kariyer alanlarında, önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi amacıyla rol model Barbie’ler, kız çocuklarının potansiyellerine ulaşması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Aralarında futbolcu, sörfçü, koşucu, eskrim sporcusu gibi farklı mesleklerden kadınların olduğu rol model kadının ortak noktası toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkabilmeleri ve kendi mesleklerinde ilham veren başarılara sahip olmaları. 2015 yılından bu yana her sene rol model olarak belirlenen rol modellerin birebir kopyası üretilerek onlara hediye ediliyor.

Repeat after B: helping other women became the answer to helping myself. ✨⁣

⁣

In honor of #WomensHistoryMonth, tag your all-time favorite ladies! 😘 pic.twitter.com/nlwatcygrI

— Barbie (@Barbie) March 2, 2020