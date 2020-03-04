“Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü”

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 göçmenin öldüğü, 5’inin yaralandığı bildirildi.

Ancak Yunanistan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.

Ankara’nın Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağı açıklamasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etti.

Yunan hükümeti ise bu durumun ulusal güvenlik sorunu olduğunu ifade ederek Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı.