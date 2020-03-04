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“Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü”

4 Mart 2020

Edirne Valiliğinden, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 göçmenin öldüğü, 5’inin yaralandığı bildirildi.

Ancak Yunanistan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.

Ankara’nın Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağı açıklamasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etti.

Yunan hükümeti ise bu durumun ulusal güvenlik sorunu olduğunu ifade ederek Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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