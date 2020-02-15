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Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde ani ve gayri tabii ölüm…

15 Şubat 2020

Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz’de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye’den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.




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