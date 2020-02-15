Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde ani ve gayri tabii ölüm…

Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz’de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye’den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz’de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye’den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.