Sağlık

Tütünde Zarar Azaltımı Nedir?

15 Şubat 2020

Tütün ürünlerinin kullanımı tamamen bırakılmalı. Ancak bırakmayacaklar için alternatif bir yol olabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü, 2025 yılında dünyada hala milyarın üzerinde sigara tüketicisi olacağını öngörmekte. Tütün kullanımına devam edecekler için zarar azaltımının temelinde, bu kişilere daha az riskli alternatifler sunmak olmalı. Uzmanlar, sigaranın sebep olduğu bir çok ciddi hastalığın, sigaranın yanmasında ortaya çıkan zararlı maddelerden kaynaklandığına dikkat çekiyor. İngiltere Halk Sağlığı, Hollanda Ulusal Halk ve Çevre Enstitüsü, Japonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü gibi çok sayıda uluslararası halk sağlığı otoritesi, sigara ile mücadele kapsamında tür riski azaltılmış ürünleri dikkate alıyor.

Günümüzde, tütünde zarar azaltımı konusunda teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar yapılmakta, bu kapsamda ARGE çalışmaları için milyarlarca dolar yatırım gerçekleştirilmekte. Bugünkü teknolojik gelişmeler tütünde zararı azaltmak için; tütünün yanmadan yalnızca ısıtılarak kullanılmasını sağladı. “Isıtılan tütün ürünleri” bir süredir mevcut ve elektronik sigaradan tamamen farklı bir kategori.

Tütünde zarar azaltımı yaklaşımı dünyada sağlık otoritelerince yaygın bir şekilde araştırılıyor. İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, Kanada, Rusya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 50’yi aşkın ülkede satılmakta olan ısıtılan tütün ürünlerine geçtiğimiz Nisan ayında bir satış izni de ABD’den gelmişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaptığı kapsamlı incelemeler sonucu, “Tütün Isıtma Sistemi” için verdiği izni şu sözlerle açıklamıştı:

“Yeni tütün ürünlerinin FDA tarafından kapsamlı bir satış öncesi değerlendirmeye tabi tutulması, dairemizin halkı, özellikle de gençleri korumak ve tütünle ilgili hastalıkları ve ölümleri azaltmak misyonumuzun önemli bir unsurudur. Yeni tütün ürünlerine onay verilmesi onların güvenli olduğu anlamına gelmemekle birlikte, inceleme süreci, ürünlerin pazara arzının, halk sağlığının korunması açısından uygun olmasını ve toplum geneli açısından risklerin ve faydaların dikkate alınmasını sağlamaktadır.”

Türk bilim insanları da ısıtılan tütün ürünlerini savunuyor

Sigaranın zararları ve sigarayı bırakma ile ilgili görüşlerini bildiren Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı üyelerinden Prof.Dr. Bensu Karahalil, en öncelikli ve iyi çözümün sigarayı bırakmak olduğunu belirtti. Karahalil ayrıca, tüm önlemlere ve çabalara rağmen dünyada sigara kullanım oranlarının halen çok yüksek olduğunu, sigarayı bırakmayan ve tüketime devam edenler için, sigaraya kıyasla daha az riskli alternatiflerin artık geliştirildiğini de ifade etti. 2 yılı aşkın bilimsel çalışmalar sonucunda, FDA  tarafından verilen iznin önemli olduğunu da paylaşan Prof. Dr. Karahalil:

 

“Dünya çapında önemli bir sağlık otoritesi kabul edilen FDA, 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla; kamu sağlığının korunması için uygun olduğunu teyit ederek, tütün ısıtma sisteminin ABD’de satışına izin verdi. Sigarayı bırakmayanlar için bu alternatif kamu sağlığını korumak adına ümit verici.” dedi.

 

 

 




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