Baraka’dan Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde özel film gösterimi ve söyleşi

Baraka Kültür Merkezi’nin her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe özel gösterim gerçekleştirdiği İzle-Tartış etkinliği bu kez Kadın Eğitimi Kolektifi ile birlikte organize ediliyor.

2022 Mart ayı filmi olarak, genç bir kadın koşucunun amacına ulaşmak için aştığı zorlukları anlatan LORENA, LIGHT-FOOTED WOMAN kısa belgesel filmi gösterilecek.

Belgesel, bütün zorluklara rağmen hedefine ulaşan bir genç kadının ilham veren öyküsünü konu alıyor.

28 dakikalık bu kısa belgeselde Meksika’nın Chihuahua bölgesinin kırsalında yaşayan 22 yaşındaki genç bir kız olan Lorena’nın hikayesi anlatılıyor. Lorena o bölgedeki çoğu kız çocuğunun yaptığı gibi sadece ev işleriyle ilgilenmeyip maratoncu babasının da izinden yürümeyi seçmiş. Lorena dağ bayır demeden üstelik de sandaletleriyle ve entarisiyle koşuyor. Maratonlarda lüks spor ayakkabılarla yarışan rakiplerini geçip madalyalar kazanıyor.

Dünyanın her yerinde, her kültürde, kadınlar sırf cinsiyetleri nedeni ile bir adım geriden başlarken hayata, bazı kadınlar hakları için koşarak kapatıyorlar arayı, hem kendi hem de tüm kadınlar için. Kimi koşarak kurtuluyor ataerkil yaşantısından, kimi sokakları adımlıyor kadın hakları için. Lorena, hayallerine ve amaçlarına ulaşmak için tırmanıyor dağları, ultra maratonları kazanıyor. Hem de sandaletleri ile.

Film gösteriminin ardından da “Kıbrıs’ta Kadın Olmak: Kadınların Yaşadığı Sorunlar ve Mücadele Yöntemleri” hakkında katılımcıların görüş ve düşüncelerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.