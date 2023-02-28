Baraka Gençlik Tiyatrosu “Karanlıkta Işıldayanlar” oyunu ile perde diyor

Baraka Gençlik Tiyatrosu, 7 Mart’tan itibaren Radyum Kızlarını konu alan “Karanlıkta Işıldayanlar” adlı oyunu sahneleyecek.

7 Mart Salı ve 11 Mart Cumartesi tarihli oyunların geliri, “Melekler Takımı”nın öğrenci ve öğretmenleri anısına Gazimağusa TMK Okul Aile Birliği’ne bağışlanacak.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, derneğe bağlı Baraka Gençlik Tiyatrosu, Karanlıkta Işıldayanlar isimli oyunu 7-25 Mart arasında haftada iki kez sahneleyecek. İlk sahne 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 7 Mart’ta sahnelenecek. Oyun Lefkoşa Surları içinde bulunan Arabahmet Kültür Evi’nde Salı ve Cumartesi saat 20.00’de başlayacak.

-Radyum Kızları

Radyum Kızları, 1900’lerin başında ABD’de saat kadranlarını, radyum içeren ve kendiliğinden parlayan boya ile boyamaktan radyasyon zehirlenmesi geçiren işçilerdi. Fabrikada kurşun maskelerle dolaşan patronlar, kadınlara, boyanın zararsız olduğunu söyleyerek fırçanın ucunu yalamaları talimatını vermişti. Hastalıkların ve ölümlerin ardından işçi kadınlardan bazıları patronlara dava açtı. Radyum Kızları davası, patronların, çalışanlarının sağlığından sorumlu tutulduğu ilk davalardan biriydi. Kemiklerindeki radyum elementiyle toprağın altında 100 yıldır ışıldayan işçi kadınların hikâyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında özel bir gösterimle seyirciyle buluşuyor.

Biletlerin 20TL olduğu kaydedilen açıklamada, biletlerin Khora Kitap Cafe’den veya oyun günleri girişten temin edilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Toplumsal yaraların sarılmasında, travmaların iyileşme sürecinde sihirli bir desteği vardır tiyatronun. İşte bu nedenle perde diyoruz! Ve her şeye rağmen hayata, sanata ve birbirimize tutunuyor, bu acılara sebep olanlardan hesap sormaya bileniyoruz” denildi.

Oyun, Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal tarafından kaleme alındı.