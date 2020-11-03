Banka ve telefoncunun kapısını kırdı

Lefkoşa’da banka ve telefoncunun kapısını kıran zanlı Echzona Chukwuemeka Anadu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Echzona Chukwuemeka Anadu’nun Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası’nın güneye bakan 300 TL değerindeki 240x 210 cm ebatlarında 5 +5 Lameks emniyet camını kasten ve kanunsuz olarak kırarak kasti hasara uğrattığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca 26.09.2020 tarihinde 21.15 raddelerinde Lefkoşa Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Selçuk Uluğ’un yapmakta olduğu Teknocell isimli telefon dükkanının doğuya bakan ana giriş alüminyum kapısının üzerindeki asma kilidi suç işleme niyeti ile tasarrufunda bulunan demir kesme aleti ile kasten ve kanunsuz olarak kırarak kasti hasara uğrattığını anlattı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek, zanlının kimliğinin tespit edildiğini ve 02.10.2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda demir kesme aleti, iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulunduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.