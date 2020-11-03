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TCMB haftalık swap faizini yükseltti

3 Kasım 2020
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.







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3 Kasım 2020

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