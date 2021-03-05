Banka Kredi Kartları KDV iadesi ve Covid-19 destek ödemeleri yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3803 kişiye %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5045 kişiye ise %10 ek yardım ödeneğinin bugün ödendiğini duyurdu.

Ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 485 bin, 205 TL, 30 kuruş olduğu vurgulandı.

BANKA KREDİ KARTLARI KDV İADESİ İÇİN 3 MİLYON, 38 BİN, 430 TL, 08 KURUŞ ÖDEME YAPILDI…

Bakan Oğuz ayrıca, Kredi Kartı veya Banka Kartları ile yapılan alışverişlerde tüketicilere %1’lik iadenin de bugün ödendiğini duyuru.

Banka Kredi Kartları KDV iadesi için ise 3 milyon, 38 bin, 430 TL, 08 kuruş ödeme yapıldı.