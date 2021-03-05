Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. İşte Bakanlar Kurulu kararları:

Sokağa Çıkma Yasağı Yasasının verdiği yetkiyi kullanarak aldığı karar çerçevesinde

8 Mart 2021- 15 Mart 2001 tarihleri arasında,

Hafta arası Pazartesi-Cuma saat:21:00 de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı sabah saat 05:00 e kadar devam edecek ve Cuma saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanması,

Buna göre hafta arası akşam 21.00 den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yine daha önce uygulandığı gibi Cuma 21.00 den pazartesi sabah saat 05.00 e kadar elzem hizmet sayılan işletmeler dışındaki işletmelerin kapalı olması ve Pazar günü ise sadece Eczane, Fırın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin muaf olacağı sokağa çıkma yasağı uygulanması yönünde karar üretmiştir.

Daha önce alınan kademeli olarak açılma kararlarına istinaden daha önce alınan kararlar yeniden değerlendirilerek aşağıda belirtilen kararların alınmasına ve alınan kararların revize edilmesi yönünde karar üretmiştir.

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar ve benzin istasyonları haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Pazartesi-Cuma günleri ise;

Marketler 08:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil)

Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-20:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılacaktır. 20:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacaktır.

Kapalı Olan Yerler;

–Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen kurallar çerçevesinde açık olabileceklerdir.

Ancak Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacaktır. Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir. Denetleme yapılmadığı saptanan sektörler kapatılacaktır.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı durumda ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Kişilerin, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacaktır.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecektir.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kurum ve kuruluşlar en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.