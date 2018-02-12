Balses “Kesik Kanatlı Kuşlar” kitabını tanıttı

Bedia Balses’in “Kesik Kanatlı Kuşlar” kitabı, Mağusa Buğday Cami’de (St. Peter ve St. Paul Kilisesi) gerçekleştirilen bir resepsiyon ile tanıtıldı. Cuma akşamı yapılan etkinliğe, ülkemizin tanınmış sanatçılarının, şair, yazar ve akademisyenlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bölge milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden kişiler de katıldı.

Khora Yayınları adına Nazen Şansal’ın yaptığı açılış konuşmasında, her alanda olduğu gibi edebiyatta da ancak üreterek var olunabileceği, bu sebeple Khora’nın, Kıbrıslı şair ve yazarların üretimlerini kitaplaştırarak kalıcı kılmayı ve okurlara ulaştırmayı misyon edindiği vurgulandı. Yazar Bedia Balses’in, kitabının hazırlanma sürecinden, kitapta yer alan öykülere esin kaynağı olan gerçek olaylardan ve yazın hayatında kendisini etkileyen kişilerden bahsettiği konuşması ilgiyle dinlendi.

Balses, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’nu tasarladığı kapağın, Kıbrısı ve Kıbrıslıları anlattığını belirterek, kapaktaki babutsadan kuşun kendisi için anlamını açıkladı. Yazarın “Sızıntı” isimli şiir kitabından şiirlerin de okunduğu geceye konuk olan akademisyen ve edebiyatçılar, Bedia Balses’in kitabı hakkında görüşlerini paylaştılar. Etkinliğin son bölümünde, katılımcılar, yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkanı da buldular.

Bir sonraki tanıtım ve imza günü Girne’de

“Kesik Kanatlı Kuşlar” kitabının imza ve tanıtım etkinliklerinin sonuncusu, 13 Şubat Salı günü saat 19.00’da Girne Leymosun Kültür Evi’nde yapılacak. Etkinliğe, tüm edebiyat severler davetlidir.