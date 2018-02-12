Arıklı: Derya yeminini tekrarlasın

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilk olarak CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yemininin geçersiz olduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, yeminin tekrarlanmasını istedi aksi halde kötü emsallere yol açacağını öne sürdü.

Arıklı, TC’nin Suriye’de ciddi bir savaş sürdürdüğünü, KKTC hükümetinin de bu konuda bir karar üretmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, “polisin sivile bağlanması, Merkez Bankası Müdürü’nün, Sivil Savunma Başkanı’nın ülkeden atanması konusunda demeçler verip yaygara koparıldığını” belirterek, hükümet programında bu konularda tek satır olmadığını, bet ofisler konusunda da sessizliğe büründüklerini savundu.

“HİÇ ŞIK DEĞİL”

İlk kez hükümet programında Kıbrıs konusunda tek satırlık bir şey olmamasını görerek üzüldüğünü kaydeden Arıklı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gibi yetkin bir müzakerecinin bile konuyla ilgili yorum yapamayacak noktaya getirilmesinin hiç şık olmadığını kaydetti.

Toplumun en önemli gereksinimlerinden olan Bilişim Yasası’yla ilgili de hükümet programında bişey olmadığını eleştiren Arıklı, bu konuda kişiye göre adalet uygulamasının değiştirileceğini sanarak yanıldıklarını söyledi.

“FARKLI MUAMELE EDİLİYOR”

KKTC’de adalet konusunda sıkıntılar yaşandığını, geciken adaletin adalet olamayacağını en iyi Başbakan’ın bileceğini kaydederek, Afrika’ya yapılan saldırının ve Meclis’te yaşananların doğru olmadığını herkesin bildiğini ancak davaları süren 6 kişiye geçmişte bu tür eylemlerde yer alanlardan farklı muamele edildiğini söyledi.

Arıklı, Afrika gazetesindeki yazıları okuyarak eleştirilerde bulundu ve hükmet icraatlarıyla ilgili, din dersleri, YÖDAK, GSM gibi konularda öneri ve taleplerde bulundu.

Arıklı, hükümetin yolsuzlukların üzerine gidilecek iddiasıyla kurulduğunu; Merkezi İhale Komisyonu’nun durumunun içler acısı olduğunu, bu konuda yapılacak her şeye destek vereceklerini anlattı.

“ADIM ATILIRSA ALKIŞLARIZ”

Özersay’ın Ercan Havaalanı yolsuzluğuyla ilgili 2 kişi hakkında polise şikayette bulunduğunu anımsatarak bu konuda adım atılması halinde Meclis kürsüsünden alkışlayacağını söyleyen Arıklı, özel sektörde sendikalaşmayı destekleyerek şu anki sendikal yapıyı eleştirdi.

Arıklı, sekreterinin İhtiyat Sandığı’ndaki parasını alamadığını dile getirmesi üzerine “Sekreterinizi de mi yurt dışından getirdiniz?” diye soran Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e, “4 dil bilen sekreter bul onu çalıştırayım yoksa sekreterimi nerden getireceğimi size soracak değilim herhalde” şeklinde cevap verdi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, parti MYK’sının atılacak yanlış adımlara alet almama noktasında hükümet güvenoyu vermeme kararı aldığını açıkladı.