Türkiye

Bakıcısı gözyaşlarını tutamadı. Şüpheli gözaltına alındı

26 Temmuz 2020
köpeği öldürdü, Türkiye, Sarıyer, Nero,

Türkiye, Sarıyer’de bir kişi, komşusunun bakımını sağladığı ‘Nero’ isimli köpeği silahla ateş ederek öldürdü. Köpeğin öldüğünü gören bakıcısı gözyaşlarını tutamadı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak’ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi.

köpeği öldürdü, Türkiye, Sarıyer, Nero,

İddiaya göre, Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi “Nero” isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.’yi diz kapağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.’ye seslendi. Eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A’yı çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu.

A.E.’yi gözaltına alan polisin olay ilgili çalışması sürüyor.


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