Bakasetas resmen Trabzonspor’da!

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Anastasios Bakasetas’ın maliyetini KAP’a duyurdu.

Trabzonspor bu transfer için Alanyaspor’a 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karın %20’si de Alanyaspor’a ödenecek.

Bordo-mavili kulüp 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcuya bu sezon için 600 bin euro ödeyecek. Oyuncu gelecek sezondan itibaren yıllık 1.25 milyon euro kazanacak.

Trabzonspor, Bakasetas’ın serbest kalma bedelini ise 12 milyon euro olduğunu duyurdu.