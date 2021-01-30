Rahvancioğlu: Tam kapanma ve servet vergisi talep ediyoruz

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancoğlu, tam kapanma ve servet vergisi talep ettiklerini açıkladı.

Rahvancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vakaların arttığı pandemi dönemi için taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Rahvancıoğlu, derhal tam kapanma uygulamasına geçilmesi ve gıda, sağlık, enerji gibi yaşamsal öncelikli işler dışında tüm işyerlerinin faaliyetlerini durdurması gerektiğini ifade ederek, gıda, sağlık gibi hizmetlerin, ihtiyaçların 65 yaş üstü kişilerin ayağına ücretsiz olarak götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Rahvancıoğlu, özel hastanelerin kamusal sağlık hizmetleri vermesi, gerekli görülecek otellerin ise karantina hizmetleri için karşılıksız olarak geçici süreliğine kamulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ülkeye her türlü girişin on dört gün karantina kuralı ile gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Rahvancıoğlu, bu kuralın istisnası olmaması gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, diğer taleplerini söyle sıraladı:

“Servet Vergisi kapsamında: Banka hesaplarından, elzem malzemelerin ithalatı ile ilgili belge göstererek yapılacak yurt dışı ödemeler dışında, yurtdışına transferler durdurulmalı ve 10-25 milyon TL arası mevduatı olanlardan %5’lik, 25-100 milyon TL arası mevduatı olanlardan %10’luk ve 100 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan %15’lik tıraşlama yapılmalıdır.

Bankalarda 5 milyon TL üzeri tüm mevduat hesaplarının faizlerinin %50’sine kriz dönemi boyunca el konulmalıdır.

Tüm banka borç kredileri, ev ve dükkan kiraları, salgın önlemlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca, müracaat aranmaksızın dondurulmalıdır. Ev ve dükkan mal sahiplerinin üç adete kadar olan kira sözleşmesi gelirlerini asgari bir fiyattan devlet karşılamalıdır.

Elzem olarak belirlenen hizmetlerde çalışan özel/kamu tüm emekçilerin maaşları tam olarak ödenmeli, geriye kalan tüm vatandaşlara ve çalışma izinli herkese kriz dönemi boyunca sabit ve yaşanabilir bir asgari maaş bağlanmalıdır.”

Tam kapanma süresince halkın internet, telefon, elektrik, su ihtiyaçlarının asgari bir kota sağlanarak ücretsiz olarak karşılanması ve kesinti uygulanmaması gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, “Vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı gibi yatırımlar, elzem hizmetlerde çalışanlar dışında herkes için, sokağa çıkma yasağı dönemi boyunca, hak sahiplerini haleldar etmeyecek şekilde dondurulmalıdır” dedi.