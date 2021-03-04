Bakanlardan şehit düşen askerler için taziye mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türkiye’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları paylaştı.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu başsağlığı mesajında şunları dile getirdi:

“Anavatanımızın Bitlis ili Tatvan ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman Mehmetçik’in şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilerim.”

ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Bingöl’den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen kahraman Türk askerlerine Allah’tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dediği mesajında ayrıca, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ile Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ın akrabası 8’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da kazada şehit oldmasından duyduğu derin üzüntüyü paylaştıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, Bitlis Tatvan’da meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 9 asker ve kazada yaralanan 4 asker için, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u telefonla arayarak, yaşanan elim kaza sonucu hayatlarını kaybederek şehitlik mertebesine erişen kahraman askerlerin acısını paylaştıklarını, kaza sonucu yaralanan askerlere de geçmiş olsun dileklerini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları dileklerini de iletti.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da mesajında, “Bitlis Tatvan kırsalında meydana gelen helikopter kazasında, aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu dokuz askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu talihsiz kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve silah arkadaşlarına sabırlar dilerim. Türk milletinin başı sağolsun.” Ifadelerini paylaştı.