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Bakanlar Kurulu’ndan Pile kararı

21 Mayıs 2020
Pile
Pile


Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda Pile’de yaşayan yurttaşların da genel kurallara dahil edilmesine ilişkin 451-2020 sayı ve 18.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen uygulamanın sona erdirilmesine ve Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı‘nın yetkili kılınmasına ve 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasına karar verdi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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