Bakanlar Kurulu, T&T Havalimanı Ltd’in vergi ödemelerini erteledi

Bakanlar Kurulu,T&T Havalimanı İşletmeciliği Ltd’in her türlü vergi KDV dahil tahsilatının ertelenmesine karar verildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd.’nin ithal edeceği mallar ile ilgili beyanların sunulması kaydıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının, Ercan Havalimanı’nı kullanarak yurtdışına seyahat eden yolcu sayısının aylık 100,000 (Yüz Bin) yolcuyu aştığı ilk ayı takip eden sonraki ayın 20’sine kadar ertelenmesine, bu amaçla 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarında bir teminat çeki alınmasına ve belirtilen tahsil tarihi itibarıyla ödemenin yapılmaması halinde tahakkuk eden her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının ilgili teminattan yapılmasına karar verdi.”