Haspolat’ta sakin Zibusiso Sibanda (E-35),bugün saat 15.30 sıralarında misafir olarak bulunduğu yurt odası içerisinde henüz tespit edilemeyen şekilde başından yaralandı. Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen Sibanda’nın olayı ile ilgili soruşturma halen devam ediyor.