Başından yaralandı

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHaspolat'ta sakin Zibusiso Sibanda (E-35),bug\u00fcn saat 15.30 s\u0131ralar\u0131nda misafir olarak bulundu\u011fu yurt odas\u0131 i\u00e7erisinde hen\u00fcz tespit edilemeyen \u015fekilde ba\u015f\u0131ndan yaraland\u0131. Lefko\u015fa Dr Burhan Nalbanto\u011flu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen Sibanda'n\u0131n olay\u0131 ile\u00a0 ilgili soru\u015fturma halen devam ediyor.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n