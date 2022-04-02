Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi, Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantı sonrası açıklama yaptı.Bugün saat 14.00 civarında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü, toplantı sonrası açıklamada bulunan Sucuoğlu ‘İşveren katkı payı’ ve ‘Hal yasası’ konusunda kararlar alındığını dile getirdi.Yaklaşık iki yıldır pandeminin devam ettiğini ve bunun tüm dünyada ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini dile getiren Sucuoğlu, patlayan Rusya-Ukrayna savaşının da ekonomiyi ciddi anlamda olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sucuoğlu şöyle devam etti:“Biz hükümete geleli 36 gün oldu ama maalesef tam o dönemde Rusya Ukrayna savaşı başladı. Bu, ekonomimizi pandemiden daha da kötü etkiledi. Hammaddeye ulaşma, temel gıda maddelerindeki sıkıntı, dövizin kademeli olarak yükselmesi ülkedeki ekonomiyi yerle bir etti, maliyemize ciddi bir mali külfet getirdi. Savaşın bitmesiyle ekonomik rahatlama bekliyoruz.”Mart itibariyle artarak açılmasını bekledikleri turizm sektörünün de savaş ve pandemiden dolayı beklenen mali katkıyı getirmeyeceğini dile getiren Sucuoğlu, “Dünya artık global bir köy olmuştur, dünyada ortaya çıkan her şey ülkemizi de etkilemiştir.

Biz hükümet olarak bunun Kıbrıs’a yansımasını nasıl engelleyebileceğimizi konuştuk” dedi. Şu ana kadar hükümete sadece eleştiri getirildiğini söyleyen Sucuoğlu, bu eleştirilerin altını dolduracak öneriler sunulmadığından yakındı, “öneriler getirilse başımızın üstünde yeri vardır” dedi. Son dönemlerde hem komitelerde hem Meclis’te yaşanan gerginliğin halka ve sahaya yansıtıldığını belirten Sucuoğlu, “arkadaşlarımı sağduyuya, gerginliği artıracak değil azaltacak adımlar atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. “İşveren prim desteğinin yüzde 65’i ödenecek”Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara da değinen Sucuoğlu, ilk olarak işveren prim desteğinin yüzde 65’inin hükümet tarafından yatırılması kararını aldıklarını kaydetti.