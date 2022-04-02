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485 yeni vaka 1 can kaybı

2 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 19.756 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 485 pozitif vakaya rastlandı”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır.



238 kişi Lefkoşa, 101  kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

2 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485
Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508

Toplam Vaka Sayısı: 86.738

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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2 Nisan 2022


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