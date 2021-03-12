Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu’nun ardından düzenlenen basın toplantısında yeni kararları açıkladı;

Bakanlar kurulu 15-22 mart tarihlerini kapsayan bir dizi karar almıştır. Bu çerçevede ;

Sokağa çıkma yasağı yasasının verdiği yetkiyi kullanarak ;

15 Mart Pazartesi’nden itibaren pazar hariç her gün

Gece 21.00’den sabah 05.00 e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına, pazar günleri ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar vermiştir.

Kapalı olmaya devam edecek yerler;

-tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak çarşamba günü bulaşıcı hastalıklar üst kurulu hastalığın seyrine göre kapalı işletmelerin durumunu değerlendirmek suretiyle yeniden revize edilebilecektir.

15-22 mart tarihleri arasında açık olan yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Marketler 08:00-20:00 saatleri arasında açık olmayı sürdürecekler.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Açık alanlarda hizmet veren restoranlar cumartesi günleri saat 20:00’a kadar hizmet verebileceklerdir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve ilçe emniyet kurulları tarafından denetlenecektir.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşları en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

Gazimağusa- Lefke-Güzelyurt-iskele-ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin ilçe emniyet kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebileceklerdir

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 15.03.2021 pazartesi tarihine kadar pcr testlerini yaptırmaları ve aksi bir karar üretilmemesi halinde sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydı ile açık alanlarının 15.03.2021 pazartesi tarihinde açılmalarına karar verilmiştir

Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verilmiştir.

Sektörlerde bulunan kapalı alanların hangi kriterlerle açılacağı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bir sonraki üst kurul toplantısında vaka sayıları dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılacaktır.

Ayrıca, 5 mart 2021 tarihli bakanlar kurulunda yer alan ve restoranların cumartesi günü paket servislerin kapalı olacağına ilişkin karar da revize edilerek, bu cumartesi (13 mart 2021) tarihinde restoranların paket servis verebilmeleri yönünde de karar üretilmiştir.