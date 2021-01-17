Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı.

Bakanlar Kurulu, bugün öğle saatlerinde toplanmıştı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, toplantıda alınan kararları açıkladı.

Başbakan Saner, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son durumu görüşerek kararları Resmi Gazete’de yayımlayacak” dedi. Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 11 Ocak tarihinde alınan kararların devam ettiğini de belirtti.

Dün Bakanlar Kurulu tarafından alınan akşam saat 22.00’den sabah saat 05.00’e kadar olan sokağa çıkma yasağı bugün uygulanmaya başlanacak.