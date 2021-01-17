ab'den bin doz aşı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, açıklama yaparak, Avrupa Birliği’nden (AB) gelecek olan bin doz Koronavirüs aşısının yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini açıkladı. Doğruyol, “AB” tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Koronavirüs aşılarının bin dozluk ilk kısmı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla, 18 Ocak Pazartesi günü KKTC’ye geçecek olup, Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı, Koronavirüs aşılarının ikinci dozu ise ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edileceği belirten Doğruyol, aşıların, en erken zamanda halka ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacağını da ifade etti.