Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantının ardından açıklama yaptı.

Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

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– 30 Nisan itibarı ile dolacak olan kısıtlamaların sürelerini uzatma kararı aldık.

– Deniz yolu ile gelişleri 15 Mayıs’a kadar yasakladık.

– Cenaze veya sağlık sevki ile gidilmişse muafiyet sağlanacağı açıklanmıştı bunu genişlettik. Sevksiz şekilde sağlık nedeniyle giden vatandaşların deniz yoluyla gelişleri kabule edeceğiz.

– Cenaze ve sağlık sebebiyle gidişlerden dönüşlere izin verilecek.

– 15 Mayıs tarihine kadar bunun haricindekiler KKTC vatandaşı olsalar dahi ülkeye gelemeyecekler.

– Gece sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

-Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs’a kadar devam edecek, 4 Mayıs sabah 06:00’dan itibaren kaldırılacak

-4 Mayıs’tan sonraki Pazar günlerinde sadece market, eczane, benzin, için sokağa çıkılabilecek.-

-4 Mayıs’tan itibaren eczaneler normal saatlerine dönecek.

-Bankalar normal çalışma saatlerine dönecek.

-Düğün, sinema, spor müsabakaları ve toplu etkinlikler 15 Mayıs’a kadar yapılamayacak.

-15 Mayıs’a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek, ihtiyaç temelinde kamu görevlileri görevlerini yerine getirilerek. Risk grubundakilere gerekli esneklik gösterilecek.

-Kamuda, toplu hizmet verilen yerlerde imkan varsa randevu sistemine göre hizmet verilecek. Bir anda binada bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, maske zorunluluğu olacak.

-KKTC’ye kara, deniz ve hava giriş kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve eş ve çocuklarının girebildiğine ilişkin karar da 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

-Toplu olarak yapılacak ibadetler Ramazan sürecinde yapılamayacak.