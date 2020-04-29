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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

29 Nisan 2020
Bakanlar Kurulu
Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantının ardından açıklama yaptı.

Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kararları açıkladı.
Bakanlar Kurulu kararları şöyle:
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– 30 Nisan itibarı ile dolacak olan kısıtlamaların sürelerini uzatma kararı aldık.
– Deniz yolu ile gelişleri 15 Mayıs’a kadar yasakladık.
– Cenaze veya sağlık sevki ile gidilmişse muafiyet sağlanacağı açıklanmıştı bunu genişlettik. Sevksiz şekilde sağlık nedeniyle giden vatandaşların deniz yoluyla gelişleri kabule edeceğiz.
– Cenaze ve sağlık sebebiyle gidişlerden dönüşlere izin verilecek.
– 15 Mayıs tarihine kadar bunun haricindekiler KKTC vatandaşı olsalar dahi ülkeye gelemeyecekler.
– Gece sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.
-Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs’a kadar devam edecek, 4 Mayıs sabah 06:00’dan itibaren kaldırılacak
-4 Mayıs’tan sonraki Pazar günlerinde sadece market, eczane, benzin, için sokağa çıkılabilecek.-
-4 Mayıs’tan itibaren eczaneler normal saatlerine dönecek.
-Bankalar normal çalışma saatlerine dönecek.
-Düğün, sinema, spor müsabakaları ve toplu etkinlikler 15 Mayıs’a kadar yapılamayacak.
-15 Mayıs’a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek, ihtiyaç temelinde kamu görevlileri görevlerini yerine getirilerek. Risk grubundakilere gerekli esneklik gösterilecek.
-Kamuda, toplu hizmet verilen yerlerde imkan varsa randevu sistemine göre hizmet verilecek. Bir anda binada bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, maske zorunluluğu olacak.
-KKTC’ye kara, deniz ve hava giriş kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve eş ve çocuklarının girebildiğine ilişkin karar da 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.
-Toplu olarak yapılacak ibadetler Ramazan sürecinde yapılamayacak.



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