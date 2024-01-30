Bakanlar Kurulu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin kararlarını değerlendirdi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

Yaklaşık iki saat süren Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış nedeniyle KKTC’de meydana gelebilecek olası su ve sel baskınları ile acil durumlar karşısında alınan önlemler ve hazırlıklar değerlendirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin kararlarının da değerlendirildiği toplantıda, ilçelerde olası sel ve su baskınlarına karşı oluşabilecek risklere yönelik, ilçe emniyet kurullarının normal hava koşullarına dönene kadar 7/24 görev yapması ve bazı eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel şöyle dedi;

“Devletin tüm kurumlarının koordinasyonlu şekilde, vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için seferber etmiş durumdayız.

Tüm ilçelerdeki emniyet kurulları 24 saat görevde olacak. Sel ve su baskını oluşma riski olan bölgelerde, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, belediyeler, polis ve kaymakamlıkların kapasitesi artırıldı. Bu kurumların, hava koşulları normale dönene kadar 7/24 görev yapmasına karar verdik.

Girne İlçe Sınırları’nda bulunan tüm eğitim kurumları ve Tatlısu İlkokulu’nda yarın yapılması planlanan karne dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ertelemiştir. Yarın bu okullarımız kapalı olacaklar. Bu okullardaki karne dağıtımları Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı ileriki bir tarihte gerçekleşecektir.

Aynı zamanda, Bakanlar Kurulu olarak, bu gece zorunlu olmadığı sürece halkımıza sokağa çıkmamayı tavsiye ediyoruz.

Doğa olayları ve afetler tüm dünya gibi KKTC’yi de etkilemektedir. Ne var ki bu afetlerin birer felakete dönüşmemesi adına elimizden gelen tüm tedbirleri almak zorundayız. Sadece devlet olarak değil, halk olarak da bu sorumluluk bilinci ile davranmalı ve uzmanların görüşlerine göre yapılan uyarıları dikkate almalıyız.”